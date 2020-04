Google in Apple s tehnologijo sledenju kontaktov

Google in Apple skupaj razvijata tehnologijo, s katero bi uporabnike lahko opozorila, če so bili v določenem času v stiku z okuženim z koronavirusom.

Za začetek nameravata pomagati obstoječim in nastajajočim aplikacijam k bolj učinkovitemu delovanju pri iskanju stikov, a cilj je to funkcionalnost vgraditi kar v same operacijske sisteme iOS in Android. Tehnologija bi delovala enako, kot delujejo že nekatere aplikacije - preko bluetootha, z beleženjem naprave, ki pridejo v neposredno bližino. To naj bi bilo tudi varno z vidika zasebnosti podatkov, saj se naj ne bi shranjevalo lokacijskih podatkov (GPS) ali drugih osebnih podatkov uporabnikov.

Podjetji sta v skupni izjavi poudarili pomembnost zasebnosti, preglednosti in privolitve uporabnikov, podatki o razvoju naj bi bili prosto objavljeni in dostopni za neodvisni pregled. Ameriški predsednik Trump je v komentarju povedal, da je ideja videti zanimivo, a da je veliko ljudi zaskrbljenih ravno zaradi zasebnosti. Pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov so na Twitterju pohvalili Applovo in Googlovo skupno iniciativo.. Pravijo, da je vsaj na prvi pogled v skladu s pričakovanji glede privolitve uporabnikov, zaščite osebnih podatkov in interoperabilnosti.

Do sedaj se je v spletu pojavilo že več aplikacij za preverjanje medsebojnih stikov, a delujejo le med seboj, torej morajo prebivalci neke države ali regije vsi uporabljati isto aplikacijo. Google in Apple svojo rešitev bojda razvijata le nekaj tednov, a pravita, da bosta odprla dostop do nje tudi tretjim razvijalcem, torej bi lahko razvijalci obstoječih rešitev vgradili tudi podporo za ta skupni standard. Tak dostop (API) naj bi bil pripravljen sredi maja. Prenos podatkov bi bil anonimiziran in šifriran, iskanje stikov z okuženim pa bi potekal lokalno, torej na pametnih telefonih in ne na strežnikih.