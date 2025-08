Objavljeno: 4.8.2025 09:00

Google ima dva tedna časa, da spremeni pravila na svoji tržnici

Po drugi zaporedni sodni zmagi podjetja Epic Games proti Googlu mora spletni velikan v štirinajstih dneh izvesti pomembne spremembe pri delovanju trgovine Google Play.

Google mora po nalogu sodišča takoj spremeniti pravila, ki zadevajo razvijalce, proizvajalce telefonov, operaterje in način obračunavanja plačil. Prenehati mora z obvezno uporabo sistema Google Play Billing, razvijalcem dovoliti, da uporabnike preusmerjajo na druge platforme, ter omejiti spodbude, ki jih ponuja proizvajalcem za predhodno naložene aplikacije. Poleg naštetega mora spletni velikan v sedmih mesecih podpreti konkurenčne trgovine aplikacij znotraj tržnice Google Play ter do leta 2027 odpraviti pogoje za ekskluzivne izdaje aplikacij, prenehati z deljenjem prihodkov z distributerji, ki razvijajo konkurenčne trgovine, omogočiti alternativne plačilne sisteme v aplikacijah in ponuditi možnost, da razvijalci neposredno komunicirajo z uporabniki glede cen in zunanjih povezav za prenos aplikacij.

Google še vedno upa na odlog odločbe prek pritožbe na sodišču Ninth Circuit, saj trdi, da bi tako hiter prehod ogrozil uporabnike, razvijalce in celoten ekosistem Androida, a sodišče je do zdaj vse njegove zahteve za odlog zavrnilo.