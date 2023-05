Google I/O v znamenju umetne inteligence

Po pričakovanjih je Google svojo razvojno konferenco Google I/O izdatno povezal s svojimi prizadevanji na področju umetne inteligence. Ker je jih je konkurenca v zadnjih mesecih na tem področju nekoliko prehitela, zdaj na vse načine želijo dokazati, da so še vedno kompetenten, morda celo vodilen ponudnik na tem področju.

Google I/O je odskočna deska za nove generativne modele PaLM 2, ki bodo na voljo v več izvedbah, razlikujejo pa se pa o namenu in velikosti modela. Delovna imena so Gecko, Ottter, Bison in Unicorn. Gecko je denimo najmanjši generativni model in je tako kompakten, da ga bo mogoče uporabljati na mobilnih napravah, torej lokalno, brez uporabe storitev v oblaku.

Posledično je nove modele pridobil tudi predhodno predstavljeni pogovorni pametni pomočnik Bart, ki je odslej na voljo (ali pa bo zelo v kratkem) na voljo v več kot 180 državah sveta in to brez čakalnih vrst. Kako hitro se izboljšuje platforma Bart so prikazali s primerom samodejnega generiranja programske kode.

Bart pozna zdaj že več kot 20 programskih jezikov in se ne omejuje samo na generiranje kode, temveč tudi na iskanje napak, zelo koristna pa je tudi razlaga kode na zahtevo. Kodo lahko interaktivno izboljšujemo in prilagajamo z opisom zahtev.

Poleg generativnih modelov LLM, ki jih razvija sam Google, bo Bart znal uporabljati tudi modele tretjih ponudnikov. Na konferenci so tako prikazali delovanje pomočnika Bart v kombinaciji z generativnim modelom Adobe Firely, kjer zna na enem mestu generirati kvalitetni fotografski material na temelju znanja in izkušenj družbe Adobe. Spisek generativnih modelov pa je tudi sicer vsak dan daljši.

Bart za zdaj govori angleško, od konferenca dalje pa tudi japonsko in korejsko. Razkrili so tudi, da dobro napredujejo tudi pri podpori za slednjih 40 jezikov. K sreči so na velik zaslona avditorija napisali, da je Slovenščina v tem prvem naslednjem krogu širitve.

Že dalj časa je bilo pričakovano, da bo Google generativno umetno inteligenco vgradil v svoj najbolj pozna izdelek, spletni iskalnik (Search). Iskalnik bo kmalu na prvem mestu prikazal poseben izsek (snapshot) v katerem bo umetna inteligenca generirala odgovor na podlagi iskalnega niza. Poleg tega bo predlagala najbolj relevantne povezave po presoji umetne inteligence. Šele v nadaljevanju pridejo nato rezultati “klasičnega” iskanja, kot smo vajeni danes. Novost je možno videti kot predogled v okviru storitev Google Labs, trenutno pa jo imenujejo SGE (Search Generative Experience).

Poleg Barta in iskalnika se Google močno prizadeva, da bi generativni inteligenco čim hitreje vgradil v domala vse svoje rešitve in storitve. Gmail bo tako kmalu dobil novo funkcionalnost imenovano “Help me write”, s katero bo umetna inteligenca lahko pripravila predloge besedil na temo, ki jo je določil uporabnik. Pomoč pri pisanju bo znala odgovoriti na elektronska sporočila (izvleči informacije iz njih), uporabnik pa bo lahko tudi prilagodil stil in celo količino besedila, ki ga ustvari AI.

Google Photos bo kmalu dobil novosti na temelju umetne inteligence v obliki novega orodja z imenom Magic Editor. Photos torej zdaj ne bo več samo prikazovalnik slik, ampak postaja priročen urejevalnik fotografij s precej naprednimi možnostmi retuširanja. Strojno učenje se kaže predvsem s samodejnim in pametnim maskiranjem elementov na sliki, generiranjem manjkajoče vsebine pri brisanju in pametni zamenjavi ozadja.

Workspace se prav tako širi, na konferenci so najavili več novih generativnih funkcionalnosti, ki jih najdemo v Docs, Sheets in Slides. Javnost bo lahko novosti preizkusil čez kak mesec. V končni različici pa se bo generativna tehnologija v Workspaceu imenovala Duet AI for Worskpace.

Google je prikazal tudi izboljšave za storitev Google Maps, kjer je umetna inteligenca morda nekoliko manj opazna, a so novosti vseeno zanimive. Med njimi najbolj funkcionalnost Immersive View For Routes, kjer lahko opravimo hiter pregled poteka začrtane poti iz ptičje perspektive. Obenem bo Maps znal prikazati stanje na poti, vremenske in okoljske pogoje (onesnaženost). Žal za začetek le za izbranih 15 mest na svetu.