Google Gemma omogoča komunikacijo z delfini

Google je predstavil nov preboj na področju umetne inteligence z razvojem modela DolphinGemma, ki omogoča razumevanje in generiranje delfinjih vokalizacij. Ta inovacija je rezultat sodelovanja z organizacijo Wild Dolphin Project (WDP) in Georgia Institute of Technology ter temelji na Googlovem odprtokodnem modelu Gemma.​

DolphinGemma je zasnovan za analizo kompleksnih zvočnih vzorcev, kot so žvižgi, kliki in pulzni zvoki, ki jih delfini uporabljajo za komunikacijo. Model uporablja tehnologijo SoundStream za pretvorbo zvočnih signalov v obliko, primerno za obdelavo z umetno inteligenco. Sposoben je napovedovati naslednje zvoke v zaporedju, kar omogoča raziskovalcem, da prepoznajo strukture in potencialne pomene v delfinji komunikaciji.​

Ena izmed ključnih prednosti DolphinGemma je njegova učinkovitost, saj je optimiziran za delovanje na pametnih telefonih, kot je Google Pixel 9. To omogoča raziskovalcem, da model uporabljajo neposredno na terenu, brez potrebe po obsežni strojni opremi. Poleg tega je model zasnovan kot odprtokoden, kar omogoča drugim raziskovalcem, da ga prilagodijo za preučevanje drugih vrst kitov in delfinov.​

V okviru projekta se uporablja tudi sistem CHAT (Cetacean Hearing Augmentation Telemetry), ki omogoča dvosmerno komunikacijo med ljudmi in delfini. Sistem uporablja sintetične žvižge, povezane s predmeti, ki so delfinom zanimivi, kot so morska trava ali igrače. Delfini se lahko naučijo posnemati te zvoke, da bi izrazili željo po določenem predmetu, kar odpira možnosti za osnovno obliko komunikacije med vrstami.​

Ta preboj na področju umetne inteligence in biologije predstavlja pomemben korak k razumevanju in interakciji z inteligentnimi morskimi sesalci. Z nadaljnjim razvojem in sodelovanjem med raziskovalci in tehnološkimi podjetji se odpira možnost za boljše razumevanje kompleksnih komunikacijskih sistemov v naravi.

