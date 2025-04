Google Firebase Studio - orodje za hiter razvoj aplikacij z umetno inteligenco

Google je na konferenci Cloud Next 2025 predstavil Firebase Studio, novo platformo za hiter razvoj aplikacij, ki združuje umetno inteligenco in razvojno okolje v oblaku. Ta inovacija omogoča razvijalcem in ne-tehničnim uporabnikom hitro ustvarjanje, testiranje in uvajanje aplikacij neposredno iz brskalnika.​

Firebase Studio temelji na obstoječih orodjih, kot so Genkit in Project IDX, ter vključuje moč umetne inteligence Gemini. Uporabniki lahko izbirajo med več kot 60 predlogami ali pa s pomočjo agenta za prototipe oblikujejo aplikacijo z uporabo naravnega jezika, slik in skic. Platforma podpira različne programske jezike in ogrodja, vključno z Java, Python, Node.js, React, Angular in Flutter. Aplikacije je mogoče neposredno gostovati na Firebase App Hosting, Cloud Run ali uporabljati lastno infrastrukturo.​

Vgrajeno razvojno okolje, ki temelji na Code OSS, omogoča pisanje, testiranje in razhroščevanje kode z asistenco Gemini. Uporabniki lahko uvažajo obstoječe projekte iz okolij GitHub, GitLab ali Bitbucket ter prilagajajo okolje s pomočjo Nix konfiguracij. Firebase Studio vključuje tudi orodja za testiranje, kot je App Testing agent, ki simulira uporabniške interakcije in preverja delovanje aplikacije na različnih napravah.​

Za uporabnike programa Google Developer Program je na voljo do 30 delovnih prostorov, medtem ko ostali uporabniki lahko uporabljajo tri brezplačne delovne prostore v predogledni različici.