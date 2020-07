Google, Facebook in drugi začasno ustavili sodelovanje s policijo Hong Konga

Objavljeno: 7.7.2020 13:43

Kar nekaj večjih računalniških podjetji je vsaj začasno prenehalo policiji v Hong Kongu posredovati podatke uporabnikov.

Facebook, WhatsApp, Twitter, Google in Telegram so vsi nehali s predajo podatkov svojih uporabnikov policiji – zaenkrat sicer le začasno. Med večjimi podjetji, ki tega še niso napovedali, sta Apple in Microsoft. Kar nekaj naštetih je sicer blokiranih na Kitajskem, Applu in Microsoftu pa predstavlja Kitajska kar velik trg, zaradi česar se morda izogibajo koraku, s katerim bi si lahko nakopali nezadovoljstvo kitajskega vodstva.

Kitajska je pred kratkim uvedla zakone z novimi kaznivimi dejanji, med drugim tudi izzivanje »sovraštva« zoper kitajske vladi ali kongkonških oblasti, kar lahko prinese doživljenjsko kazen.