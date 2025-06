Objavljeno: 25.6.2025 05:00

Google Earth je star 20 let

Danes se zdi samoumevno, da nas Google Maps, Google Street View in Google Earth odpeljejo kamorkoli na svetu – še bolj samoumevna bi se nam zdela združitev vseh storitev pod enim imenom – a ni bilo vedno tako. Google Earth te dni praznuje 20-letnico, kar so v Mountain Viewu počastili s potovanjem skozi čas v Googlu Street Viewu. Da, tudi Google ima težave s poimenovanjem in razločevanjem storitev.

Leta 2005 je Google predstavil izdelek, ki je korenito spremenil tudi poučevanje geografije, saj smo se lahko z miško premikali po globusu, približevali in oddaljevali pogled in vrteli Zemljo. Sprva je bil Google Earth nerodna aplikacija, ki je v tednu dni nabrala 100 milijonov prenosov, kasneje smo dobili še bistveno uporabnejši spletno in mobilno verzijo, pa tudi pravo namizno aplikacijo Google Earth Pro.

Ob 20-letnici je Google dodal možnost časovnega pomikanja (time lapse) po posnetkih iz zraka (satelitski Google Earth) kot tudi po posnetkih s tal (Google Street View). Dodali so še nekaj umetne inteligence, za kar pa potrebujemo Google Earth Professional, ki je že nekaj let zastonj. Umetna inteligenca bo znala odgovoriti na nekaj vprašanj, kot so povprečna temperatura na površju ali pokritost s krošnjami na nekem področju.

Sedaj pa hitro pogledat, kako se Aralsko jezero suši in kako se alpski ledeniki umikajo!

Google