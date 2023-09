Objavljeno: 20.9.2023 05:00

Google Domains je plesal le eno leto

Sedem let je ždel v beta verziji, lani je končno ugledal luč sveta v polnokrvi inačici, letos pa ga je Google že pokopal. Google Domains je bil očitno meteorit, ki je na kratko zažarel, preden ga je Google odprodal.

Da bo Google Domains končal svojo pot, je postalo jasno julija letos. Tedaj so iz Mountain Viewa sporočili, da so sklenili dogovor s Squarespaceom o prevzemu strank. To se je potem zgodilo 7. septembra letos, ko je Squarespace resnično prevzel vse stranke in uporabniške račune. Obstoječi uporabniki sicer svoje storitve še lahko upravljajo prek Google strani, to pa je tudi vse.

Zanimivo je, da je Google Domains oživel leta 2015. Izdelek je bil nato vse do lanskega leta v fazi beta. Svoj čas je bil to privlačen izdelek, ki je bil preprostejši in manj načičkan od ostalih registrarjev domen. Tudi zato je presenetljivo, da se bo znašel na Googlovem pokopališču idej, izdelkov in storitev, kjer res ne manjka pokopanih. Tja običajno odidejo brezplačne storitve, Google Domains pa je za domene zaračunaval 12 dolarjev mesečno.

Kakorkoli, nove registracije niso več mogoče, obstoječi uporabniki pa bodo počasi izgubili dostop do Googlove administratorske strani za svoje domene.