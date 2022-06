Objavljeno: 30.6.2022 08:00

Google dokončno ugaša sporočilnik Hangouts

Uporabniki mobilne aplikacije Hangouts so te dni začeli dobivati opozorila, da bo aplikacija ugasnjena, namizni različici se bo to zgodilo novembra. Nadomestek je aplikacija Chat, ki deluje že nekaj časa.

Google je imel (in delno še ima) v svojem repertoarju toliko sistemov in aplikacij za neposredno sporočanje, da jim je težko slediti. Začelo se je leta 2005 z aplikacijo Talk, nato pa so sledile Hangouts, Allo, Messages in Duo. Zadnja inkarnacija (pri čemer Duo ostaja pri življenju) je preprosto imenovani Chat. Slednji je že nekaj časa na voljo kot del spletnega Gmaila, pa tudi kot ločena aplikacija. Uporabniki Hangoutsa bodo/so po prehodu na Chat težko videli ključne spremembe, skorajda bi lahko rekli, da je novo le ime. In seveda integracija v pisarniški paket Workspace.