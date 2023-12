Google dodal lokacijo stikom na telefonih z Androidom

Google je v najnovejši različici aplikacije Contacts uporabnikom operacijskega sistema Android omogočil, da s pomočjo Googlovih Zemljevidov vidijo lokacijo stikov v realnem času.

Verzija programa Contacts 4.22.37.586680692 nam omogoča, da delimo lokacijo s prijatelji in družino na bolj priročen način. Za deljenje potrebujemo shranjen Gmail naslov stika in vklopljeno deljenje lokacije v Google Maps. Oseba, ki informacije zgolj gleda, ne potrebuje vklopljenega deljenja lokacije, razen če želi, da druga oseba vidi tudi njo. Če sta izpolnjena oba pogoja, se na kartici stika pod možnostmi klicanja in pošiljanja sporočil pojavi mala ikona Googlovih Zemljevidov. Ko jo izberemo, se prikaže zemljevid z oznako, kjer se oseba s stika trenutno nahaja. Na voljo sta tudi možnosti prejema navodil do njene lokacije ali opozorila, ko doseže našo lokacijo.

Nova zmožnost je na voljo za vse naprave z operacijskim sistemom Android in dostopom do tržnice Google Play, kjer je najnovejša verzija programa Contacts. Ker so Googlovi Zemljevidi na voljo na iOS, so lokacije vidne tudi na stikih uporabnikov telefona iPhone, vendar ker Googlovih Stikov na iOS ni, to ne deluje v obratni smeri. Med stiki na Applovem telefonu lokacije ne bo.