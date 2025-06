Google Chrome bo zahteval novejšo verzijo Androida

Google je objavil, da bo Chrome 138 zadnja različica brskalnika, ki bo podpirala naprave z operacijskima sistemoma Android 8 (Oreo) in 9 (Pie).

Uporabniki operacijskih sistemov Android 8 in 9 bodo po 5. avgustu 2025 ostali brez prihodnjih posodobitev za brskalnik Chrome, saj bo takrat izšla različica 139, ki bo zahtevala novejši operacijski sistem. Čeprav bo obstoječa različica Chrome 138 na starejših napravah še naprej delovala, ne bo več deležna varnostnih popravkov in novih funkcij. Google priporoča, da uporabniki teh starejših različic operacijskega sistema Android čim prej nadgradijo na verzijo 10 ali novejšo, če želijo ostati zaščiteni in imeti dostop do najnovejših izboljšav brskalnika Chrome. Ukinitev podpore sledi Googlovim prizadevanjem za zagotavljanje varnejše in sodobnejše uporabniške izkušnje.