Google Chrome bo po 15. rojstnem dnevu videti precej drugače

Spletni brskalnik Chrome praznuje 15. obletnico s številnimi novostmi, ki obetajo izboljšano uporabniško izkušnjo.

Prva stvar, ki jo bomo opazili ob zagonu petnajst let starega brskalnika, bodo vizualne spremembe. Chrome bo bolje povezan z operacijskim sistemom in se prilagajal svetlim in temnim načinom delovanja. Ključna posodobitev brskalnika je prenova v slogu Material You, ki uporabnikom omogoča lastnoročno prilagoditev videza. Z nekaj kliki nam bo dostopna nova barvna paleta, ki bo samodejno obarvala zavihke in orodno vrstico.

Uporaba brskalnika bo olajšana s hitrejšim dostopom do razširitev, prevajanja in upravitelja gesel. Prenovljena bo tudi tržnica Chrome Web Store, ki bo bogatejša za kategorijo razširitev z umetno inteligenco. Prav slednja bo igrala večjo vlogo pri brskanju, saj bo Chrome vključeval možnost Search this page with Google, ki bo omogočila nadaljevanje iskanja na trenutni strani. Na nekaterih spletnih mestih bo umetna inteligenca samodejno izpostavila ključne informacije. Chrome bo uporabljal varnostno preverjanje za razširitve in sodeloval s tujimi orodji za ocenjevanje tveganja. Funkcija Google Safe Browsing, ki uporabnike varuje pred zlonamernimi spletnimi mesti, pa bo zdaj delovala v realnem času, kar bo povečalo zaščito pred novimi spletnimi grožnjami.

Naštete novosti bodo v obliki rednih posodobitev brskalnika Chrome na voljo v prihodnjih tednih.