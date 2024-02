Google botu Gemini začasno onemogočil izdelavo slik

Google je sporočil, da bo začasno ustavil orodje za generiranje slik svojega AI chatbota Gemini, potem ko so na njegov naslov priletele številne kritike zaradi diskriminatornih slik, ki niso bile zgodovinsko točne.

Googlova umetna inteligenca Gemini je izdelala sliko temnopoltega moškega, ki naj bi predstavljal Georgea Washingtona. Potem je jugovzhodno azijsko žensko oblekla v papeška oblačila, čeprav so bili vsi papeži v zgodovini beli moški. Med spornimi slikami so bile tudi podobe temnopoltih Vikingov in nacistov sumljivega porekla. Uporabniki družbenih omrežij so orodje Gemini označili kot polno predsodkov, diskriminatorno in posledično neuporabno. William A. Jacobson, profesor prava na Univerzi Cornell, je izpostavil, da se v imenu boja proti pristranskosti dejansko vgrajuje pristranskost v sisteme, kar je zaskrbljujoče ne samo za rezultate iskanja, ampak tudi za resnične aplikacije. Google je v odzivu dejal, da že dela na popravkih orodja za generiranje slik in bo izboljšana različica kmalu nared.