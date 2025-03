Google bodo vseeno razdelili

Ameriško pravosodno ministrstvo je v novi vloženi dokumentaciji potrdilo, da bo moral Google razdeliti svoje poslovanje, pri čemer bo moral prodati tudi brskalnik Chrome.

Odločitev temelji na lanskoletni sodbi zveznega sodišča, ki je razsodilo, da je podjetje nezakonito zlorabilo svoj monopol nad iskalnim trgom. Pravosodno ministrstvo vztraja, da bo prodaja Chroma trajno ustavila Googlovo nadzorovanje ključnega dostopa do iskanja in omogočila tekmecem večjo dostopnost do uporabnikov. Poleg tega želi vlada preprečiti Googlu, da bi še naprej plačeval podjetjem, kot sta Apple in Mozilla, za privzeto uporabo njegovega iskalnika. Je pa ministrstvo omililo eno od prejšnjih zahtev in ne bo več zahtevalo, da Google proda svoje deleže v podjetjih za umetno inteligenco, kot je Anthropic, saj naj bi ta sredstva potrebovala za nadaljnje delovanje. Namesto tega bo moral Google vnaprej obvestiti oblasti o morebitnih novih naložbah v umetno inteligenco.

Google bo v prihodnjih tednih predložil svoj predlog alternativnih rešitev. V prejšnjem predlogu je podjetje nasprotovalo ukrepom ministrstva in trdilo, da so pretirani ter presegajo sodbo sodišča. Sodnik Amit Mehta bo aprila odločil o končnih rešitvah za Googlovo poslovanje.