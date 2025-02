Google bo z umetno inteligenco ocenjeval starost uporabnikov

Google bo kmalu začel uporabljati strojno učenje za ocenjevanje starosti svojih uporabnikov.

Nova tehnologija, ki jo Google trenutno testira v ZDA, bo pomagala prepoznati, ali je uporabnik mlajši od 18 let. Cilj je zagotoviti bolj prilagojeno in varno spletno izkušnjo za mladoletne uporabnike. Model bo analiziral obstoječe podatke o uporabnikih, vključno z obiskanimi spletnimi stranmi, ogledanimi videoposnetki na spletišču YouTube in starostjo računa. Če sistem zazna, da je uporabnik morda mladoleten, bo samodejno prilagodil nekatere nastavitve in uporabnika obvestil o spremembah. Google bo ponudil tudi možnosti za ročno potrditev starosti, na primer z osebnim dokumentom, kreditno kartico ali selfijem. Google bo poleg tega uporabil že obstoječe varnostne funkcije za zaščito mladoletnih uporabnikov, kakršna je filter SafeSearch, ki odstrani eksplicitne vsebine iz rezultatov iskanja ter omeji prikazane vsebine na spletišču YouTube. Tehnologijo za ocenjevanje starosti nameravajo v prihodnosti razširiti tudi na druge države.

Odločitev prihaja v času povečane regulacije spletne varnosti otrok v ZDA. Poleg zakonov, kot sta Kids Online Safety Act (KOSA) in COPPA 2.0, tehnološki velikani obravnavajo tudi zakon Kids Off Social Media Act (KOSMA), ki predlaga preverjanje starosti uporabnikov za omejitev dostopa mlajšim od 13 let. Podobno tehnologijo že preizkuša tudi Meta, ki s pomočjo umetne inteligence zaznava znake, da bi lahko bil uporabnik mladoleten.

Poleg tega bo Google v prihodnjih tednih uvedel tudi nove funkcije za starševski nadzor. Starši bodo lahko omejili klice in obvestila na otrokovih napravah med poukom, upravljali sezname stikov in dodajali plačilne kartice v otrokovo digitalno denarnico Google Wallet.