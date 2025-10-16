Objavljeno: 16.10.2025 05:00

Google bo v indijsko umetno inteligenco vložil 15 milijard dolarjev

V naslednjih petih letih bo Google v gradnjo računalniškega centra za umetno inteligenco v Indiji vložil 15 milijard dolarjev, so sporočili iz Mountain Viewa. To bo največja Googlova investicija v Indijo doslej. Poleg ekonomskih aspektov je Google upošteval tudi geopolitiko, saj sta ZDA in Indija globoko v trgovinski vojni, indijski premier pa je že pozval k bojkotu tujih izdelkov in storitev.

Na novinarski konferenci v New Delhiju je vodja Google Clouda Thomas Kurian dejal, da bodo v zvezni državi Andra Pradeš zgradili največji center za umetno inteligenco na tujih tleh. V umetno inteligenco bo Google sicer v prihodnjih letih vložil kar 85 milijard dolarjev, od tega znatni del v Indijo. Stal bo v kraju Visakhapatnam, trošil pa bo 1 GW električne energije, kot se dandanes modno podaja zmogljivost računalniških centrov za umetno inteligenco.

Šlo bo za največji, a ne edini tovrstni center. Google jih kani zgraditi ducat po celem svetu, Indija pa je zaradi nizkih stroškov in angleško govoreče delovne sile posebej pripravna.

Medtem sta ameriška in indijska vlada vsaka na svojem bregu. ZDA so uvedle 50-odstotne carine na indijsko blago, zato so v Indiji vzniknili pozivi k bojkotu ameriških izdelkov. Za zaprtimi vrati seveda tečejo pogovori, neuradno pa je več indijskih uradnikov v pogovorih z ameriškimi direktorji zagotavljajo, da se bo trgovina nadaljevala.