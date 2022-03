Objavljeno: 11.3.2022 11:00

Google bo uporabnikom v Ukrajini na telefone Android pošiljal opozorila o letalskih napadih

Google je sistem nujnih opozoril na telefonih Android zasnoval že pred časom in sicer zaradi pogostih potresov na zahodni obali Združenih držav. Ta sistem so sedaj prilagodili in ga uporabnikom v Ukrajini namenili opozarjanju pred letalskimi napadi. Podatke bodo prispevale ukrajinske oblasti.

Da se pripravlja tovrstna prilagoditev so prvi zaznali pri portalu XDA Developers, ko so razbirali novosti v novi različici ogrodja Google Play Services. Nadgradnja le tega naj bi se na vseh ukrajinskih telefonih z Androidom zgodila »v prihodnjih nekaj dnevih«, si povedali pri Googlu.

