Objavljeno: 14.5.2024 07:00

Google bo upokojil Fit API

Google je sporočil, da bodo ukinili API za povezavo s storitvijo Fit. Že 1. maja so API razglasili za zastarel in so prenehali sprejemati nove odjemalec, prihodnje leto junija pa bo prenehal delovati. Storitev, ki je zaživela leta 2014, je torej živela desetletje.

Google se je Fit zamislil kot središče, kamor bi se nalagali osebni zdravstveni podatki z različnih naprav, denimo pametnih ur, zapestnic in podobno. Istega leta je Apple izdal svoj Healthkit, zato ni presenetljivo, da je Google kmalu sledil, pri čemer so sodelovali številni veliki partnerji, denimo Adidas, Asus, HTC, Intel, LG, Nike in drugi.

Čas pa je prinesel fragmentacijo. Google ima danes tri API-je v ta namen, in sicer še Health Connect API in Fitbit Web API. Ko je Google leta 2021 prevzel Fitbit, je bilo jasno, da so Fitu šteti dnevi. Nove pametne naprave imajo aplikacijo za Fitbit, medtem ko se posodobitve Google Fita zelo razredčile.

Zato ni presenetljivo, da se Google Fit API poslavlja. Google je tudi pojasnil, da zamenjave zanj ne bo, ker se bodo podatki po novem skladiščili na napravah in ne v oblaku.