Google bo računalnike »napadel« z operacijskim sistemom Aluminium

Google združuje operacijska sistema Android in Chrome OS ter za računalnike razvija nov operacijski sistem.

Zahvaljujoč oglasu za prosto delovno mesto pri Googlu vemo več o projektu, s katerim želi spletni velikan združiti najboljše elemente Androida in Chrome OS. V opisu dela je sistem poimenovan Aluminium OS oziroma ALOS, Google pa ga opisuje kot nov operacijski sistem z umetno inteligenco v jedru. Android Authority poroča, da je oglas star že dva meseca, a ga širša javnost do zdaj ni opazila. V njem je jasno zapisano, da bo Aluminium temeljil na Androidu, Google pa sistem načrtuje za širok spekter naprav, od vstopnih in cenovno dostopnih modelov do premijske strojne opreme. Kljub temu Chrome OS sprva ne bo izginil. Oglas omenja, da bo ekipa skrbela za razvoj celotne linije naprav, ki bodo poganjale Chrome OS ali Aluminium OS. V isti sapi je navedena tudi naloga priprave strategije za prehod Googla iz Chrome OS na Aluminium, kar jasno nakazuje, da je dolgoročni cilj popolna zamenjava.