Google bo predstavil konkurenta ChatGPT

Poročila, da je v Googlu ob predstavitvi ChatGPT zavladala prava mala panika, niso daleč od resnice. Podjetje zelo na hitro sklicalo novinarsko konferenco oziroma dogodek, ki bo potekal v sredo, 8. februarja. Na njej bodo govorili "o uporabi moči umetne inteligence za spremembo načina, kako ljudje iščejo informacije in interagirajo z njimi, da bolj naravno in intuitivno najdejo, kar jih zanima". Po domače: Google kani predstaviti konkurenta ChatGPT.

Dogodek bo potekal s prenosom v živo na YouTubu, trajal pa bo 40 minut. Izvršni direktor Sundar Pichai je obljubil, da bodo ljudje lahko že zelo kmalu neposredno interagirali z najnovejšim in najzmogljivejšim jezikovnim modelom, ki bo spremljal iskalnik. Google je umetno inteligenco razvijal že dlje časa, a ga je vseeno presenetil uspeh ChatGPT.

Googlov izdelek ime delovno ime Apprentice Bard in bo omogočil iskanje s postavljanjem vprašanj podobno, kot to počnemo s ChatGPT. Ali bo dolgoročno projekt uspel, pa je že drugo vprašanje. Google ima precej dolgo zgodovino projektov, ki so nastali kot odgovori na nekdaj popularne trende, da so potem na koncu končali na pokopališču zgodovine. Vsi se še spomnimo zloglasnega Google+.

Kakorkoli, Google pomočnika že ima. Če bo Google Assistant dobil nekaj lastnosti ChatGPT, je to lahko le pozitivno.