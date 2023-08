Google bo omogočal avtomatično sinhronizacijo videoposnetkov na YouTubu

Že nekaj let Google omogoča avtomatično transkripcijo videoposnetkov v angleščini, čedalje več posnetkov ima tudi podnapise v več jezikih. Naslednji korak je sinhronizacija, ki trenutno še v domeni specializiranih agencij, ki niso poceni. A Google že ima poceni rešitev, ki utegne močno razburkati trg.

Pred letom dni so na konferenci VidCon napovedali Aloud in pokazali demo posnetek, kako je videti angleški posnetek, ki ima sinhronizacijo v španščino, portugalščino, indonezijščino in hindijščino. Aloud je sedaj v fazi pilotnega projekta, ki podpira portugalščino in španščino. Storitev najprej izdela prepis originalnega zvoka, ki ga lahko avtorji posnetka pogledajo in popravijo. Nato izberejo želeni jezik prevoda in vrsto sintetičnega zvoka. V nekaj minutah je posnetek sinhroniziran.

Prvi pilotni projekti so lani potekali v Indiji z lokalnimi jeziki, rezultati pa so bili mešani. Tedaj je bilo še precej pripomb na kakovost končnega izdelka. A razvoj neutrudno napreduje. V težkem položaju so podjetja, ki nudijo tovrstne storitve (LSP – language service providers) in jih trenutno uporabljajo zgolj največji in najbogatejši kanali. Če bo Google ponudil avtomatično orodje, ki ga kakopak poganja umetna inteligenca – in to se bo zgodilo – bodo morala podjetja najti nove poslovne modele.

Ena izmed možnosti je, da se bodo preusmerili v nišne storitve, kjer bodo tekmovali s kakovostjo ali s prevodi in sinhronizacijami specifičnih žanrov. Za veliko večino povprečnih videoposnetkov pa bo očitno Googlova rešitev zadostovala. Trenutno jo testira več kot 500 kanalov, večinoma izobraževalnih. Nekaj izdelkov si že lahko ogledate.

Aloud