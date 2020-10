Google bo olajšal nameščanje drugih trgovin v Android 12

Objavljeno: 29.10.2020 12:11

Google je pred kratkim napovedal, da bo prihajajoči Android 12 nekoliko bolj prijazen do drugih trgovin z aplikacijami.

Konkretno bo olajšano nameščanje in uporabo trgovin tretjih razvijalcev. Gre za odgovor na tožbo podjetja Epic, kjer trdijo, da je obnašanje Googla (še bolj pa Appla) na področju trgovin z aplikacijami, monopolno. Epic je v igri Fortnite namreč ponujal cenejši nakup kovancev, če to opravimo mimo trgovin Google Play in Apple App Store (gre za interno valuto, ki se v igri uporablja za nakup dodatkov). Kot odgovor na to sta Google in Apple odstranila Fortnite iz svojih trgovin, Epic pa je sprožil tožbe, češ, da gre za monopolno obnašanje.

Sumimo, da je del tega koraka tudi zgodba, ki se še vedno plete okoli Huaweija. Slednji ne sme uporabljati Googlovih storitev, vključno s Play Store, tako že nekaj časa ponujajo lastno trgovino App Gallery. Konkretnih novosti sicer še niso predstavili, saj je do Android 12 še skoraj leto dni, a vseeno gre za spodbudni korak.