Objavljeno: 20.10.2023 09:00

Google bo novi Pixel 8 proizvajal v Indiji

Google je sporočil, da bo začel proizvajati pametne telefone tudi v Indiji. V tej državi bo zagnal proizvodnjo novega zastavonoše Pixel 8, ki bo na voljo v začetku prihodnjega leta. Google v Indiji ne bo postavil lastnih tovarn, temveč bo sodeloval z obstoječimi lokalnimi proizvajalci.

Ni še znano, koliko primerkov bodo proizvedli v Indiji in kje. Vseeno pa je odločitev logična, saj je Indija največji Googlov trg. Največ uporabnikov Androida, Google Searcha in YouTuba je prav iz Indije. Google je že pred tremi leti napovedal 10-milijardno investicijo v Indijo ter proizvodnjo chroombokov v državi. Sedaj se jim pridržujejo še pixli.

To predstavlja veliko zavezo Googla k sodelovanju z Indijo, hkrati pa bodo s tem pokrivali lokalne potrebe na tržišču. Indijski minister za informatiko Ashwini Vaishnaw je ob tem na Googlovem dogodku dejal, da še pred desetletjem v Indiji praktično ni bilo proizvodnje mobilnih telefonov. Sedaj je vse drugače in ne izključno zaradi Googla. Apple v Indiji že nekaj let proizvaja nove iPhone.

V zadnjih letih pa zahodna podjetja tudi aktivno iščejo načine za zmanjšanje svoje navezanosti na Kitajsko. Indija je v tem pogledu ena prvih izbir.