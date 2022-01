Objavljeno: 28.1.2022 10:00

Google bo morda omogočil migracijo brezplačnih računov G Suite

Pred kratkim je ogromno prahu dvignila Googlova napoved, da bodo ukinili storitev G Suite legacy free edition, torej brezplačni Gmail z lastno domeno, sedaj pa kaže, da le niso povsem odločeni.

V pogosta vprašanja so namreč po tihem dodali vprašanje o prenosu obstoječih tovrstnih računov. Ob napovedi, da bodo te račune ukinili, so napovedali možnost prehoda na plačljivo storitev, ne pa tudi prehoda na navadne Google račune. Torej, če smo doslej uporabljali G Suite z lastnim naslovom (denimo uporabnik@priimek.si) bi to lahko uporabljali še naprej, a bi pri tem plačali ceno šest evrov na uporabnika na mesec. Podatke (torej vso pošto) bi pri tem lahko prenesli tudi drugam, samega računa pa se naj ne bi dalo spremeniti v navaden Google račun, torej v naslov s končnico @gmail.com. To pomeni, da bi izgubili vse nakupe, opravljene s tem računom (denimo aplikacije za Android), pa tudi datoteke, ustvarjene z Google Docs bi morali ročno izvoziti. Izgubljeni bi bili tudi morebitni Youtube kanali.

Sedaj pa kaže, da bodo vsaj domačim uporabnikom morda le omogočili prenos računov – vsaj za tiste, ki storitev uporabljajo za zasebno (družinsko) rabo z manj kot desetimi uporabniki. Uporabnike brezplačne G Suite legacy free namreč pozivajo, da se vpišejo v administratorski račun, od tam pa imajo dostop do vprašalnika, kjer se lahko jo za prejem dodatnih informacij (ko bodo na voljo). Trenutno piše, da bodo v prihodnjih mesecih ponudili možnost za prenos »non-Google Workspace paid content and most of your data to a no-cost option«. Torej bodo očitno omogočili, da prenesemo podatke (predvidevamo, da poleg elektronske pošte tudi dokumente, ustvarjene v Google Docs) in kupljene vsebine (aplikacije za Android, filme, glasbo).

Omenjen vprašalnik je na voljo na tej povezavi, moramo pa biti prijavljeni v administratorski račun za G Suite legacy, torej račun z našo lastno domeno. Googlova pogosta vprašanja so na voljo tu.