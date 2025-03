Objavljeno: 27.3.2025 07:00

Google bo jedro Androida razvijal le še sam

Videz operacijskega sistema Android na telefonih različnih proizvajalcev se resda razlikuje, a pod pokrovom pri vseh tiktaka isto jedro. Ta del je odprtokoden, glavni razvijalec AOSP (Android Open Source Project) pa je vsa leta Google. Sedaj bo to stanje formaliziral in izključil vse druge sodelujoče, čeprav bo končna koda še vedno odprta vsem.

Spremembe so korenite, predvsem pa posegajo v status quo, ki je veljal dolgih 16 let. A po drugi strani na končne uporabnike ne bodo vplivale. AOSP izhaja pod licenco Apache 2.0, ki vsakomur dovoljuje spreminjanje in uporabo, ne da bi moral svoj izdelek priobčiti javnosti ali izdati pod isto licenco. Zato nekaj ločenih projektov (fork) obstaja že sedaj, denimo Samsungov One UI.

K odprtokodnim projektom lahko prispeva vsakdo, a v AOSP levji del kode doda Google. Prispevki drugih programerjev so v manjšini, niso pa povsem nezaslišani. Na koncu sicer Google odloči, ali bodo sprejeti v stabilno vejo, a to se je dogajalo. Sedaj se ne bo več.

Situacija je bila namreč precej naporna. Obstajali sta javna veja AOSP, v katero je lahko kodo dodajal tudi kdo drug, in interna veja AOSP, ki jo je razvijal le Google. Ko so poizkusili funkcionalnosti med mejami združevati, so nemalokrat naleteli na kakšna neskladja in konflikte. Zato je Googlova odločitev, da bo razvoj potekal le še na interni veji, ki pa jo bo redno odpiral javnosti, povsem logična. Zveni pa zelo zlovešče, čeprav to ni. Google že sedaj veliko večino Androida ustvari sam.