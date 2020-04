Google bo francoskim medijem plačal za vsebine

Objavljeno: 11.4.2020 14:34

Francoski regulator za konkurenco je Googlu naložil obvezno plačevanje medijem za uporabo njihovih vsebin.

Google je na to pristal, podlaga pa je bila pritožba sindikatov, ki predstavljajo francoske novičarske založnike. Po besedah regulatorja so Googlove prakse povzročile resno škodo medijem, medtem ko je gospodarski položaj založnikov in tiskovnih agencij že tako slab. Google je že lani pristal na tem, da v iskalnih rezultatih ne kaže kratkih odlomkov novic, s čimer odvzema promet novičarskim stranem.

Pri Googlu pravijo, da nameravajo sodelovati z založniki, a vprašanje, če se ne bo ponovila zgodba iz Španije. Tam so prav tako oblasti uveljavile obvezno plačevanje medijem za uporabo vsebin, a je Google enostavno opustil storitev Google News, s čimer so imeli mediji še manj obiska. V Evropi ima Google praktični monopol na področju iskalnikov, saj ima več kot 90% tržni delež.