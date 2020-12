Google bo brisal podatke neaktivnih uporabnikov

Objavljeno: 17.12.2020 13:33

Google se je lotil večje čistke svojih sistemov, med novostmi bo tudi samodejno brisanje podatkov uporabnikov, ki so neaktivni več kot dve leti.

Pred časom so že napovedali bolj stroge omejitve pri fotografijah, naloženih v Google Photos, novost pa se tiče tudi drugih storitev. Konkretno bodo brisali vse podatke uporabnikov, ki so neaktivni več kot dve leti – tu so podatki iz storitev Gmail, Drive, Docs, Photos, itd. Novost stopi v veljavo prvega junija 2021, prvo brisanje se bo tako zgodilo šele sredi leta 2023. Si predstavljamo, da ima mnogo uporabnikov več kot en Google račun – če želimo bolj redko uporabljeni račun zavarovati pred izbrisom podatkov se bomo morali vanj vsaj občasno prijaviti.

Seveda so pri tem tudi izjeme, konkretno pri plačljivih uporabnikih storitve Goggle One in poslovni uporabniki storitve Google Workspace (bivši GSuite for business).