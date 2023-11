Google bo brisal elektronsko pošto in fotografije

Google bo 1. decembra začel brisati neaktivne račune, vključno z vsemi podatki, povezanimi z njimi.

Googlovi računi, ki v zadnjih dveh letih niso bili v uporabi, bodo z decembrom 2023 za vedno izbrisani. Tehnološki velikan med aktivnosti šteje dejanja, kot so prijava, branje ali pošiljanje e-pošte, uporaba oblačne shrambe Google Drive, ogled videoposnetka na spletišču YouTube, deljenje fotografij, prenos aplikacije in spletno iskanje z uporabniškim računom. Če se niste prijavili ali izvedli nobene izmed naštetih aktivnosti na Googlovem računu v zadnjih dveh letih, bo Google račun štel za neaktiven. Politika velja samo za osebne račune in ne za tiste, ki so povezani z delodajalcem, šolo ali katero drugo organizacijo. Ko bo posameznik označen za neaktivnega, bo Google izbrisal vso vsebino in podatke uporabniškega računa. Brisanje vključuje vse vrste informacij, shranjenih pri Googlu, vključno s fotografijami na Google Photos, dogodki v koledarju Google Calendar, dokumenti Google Docs in sporočili elektronske pošte. Neaktivnega uporabnika bodo pri spletnem velikanu pred samim izbrisom še zadnjič pozvali, da obnovi račun. Torej, če imate Googlov račun, ki ga že nekaj časa niste uporabljali in ne želite, da izgine vse, kar je povezano z njim, se prijavite vanj pred 1. decembrom.