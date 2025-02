Objavljeno: 5.2.2025 11:00

Google blokiral 2,36 milijona aplikacij

Google je v letu 2024 zaradi kršitev varnostne politike podjetja zavrnil ali blokiral 2,36 milijona aplikacij, ki so bile predložene v Google Play Store.

Google je objavil zanimive podatke o zlonamernih aplikacijah na tržnici Play. V primerjavi s preteklimi leti se je število blokiranih aplikacij povečalo, leta 2023 jih je bilo 2,28 milijona, leta 2022 pa 1,5 milijona. Ključni razlog za rast je uporaba umetne inteligence pri preverjanju aplikacij, saj je bila UI vključena v 92 % pregledov, kar je omogočilo hitrejše in natančnejše ukrepanje. Poleg tega je podjetje ukinilo 158.000 razvijalskih računov, ki so skušali objavljati zlonamerne aplikacije.

Google Play Protect, vgrajeni varnostni sistem za Android, je bil v letu 2024 izboljšan in omogoča boljšo zaščito pred zlonamernimi aplikacijami in prevarami tudi pri aplikacijah, nameščenih izven uradne tržnice. Google poroča, da je dnevno pregledal več kot 200 milijard nameščenih aplikacij in identificiral 13 milijonov novih zlonamernih aplikacij iz zunanjih virov. Dodatno je v letu 2024 blokiral 36 milijonov poskusov namestitve nevarnih aplikacij na 10 milijonov naprav, s čimer še naprej krepi varnost ekosistema operacijskega sistema Android. Kljub temu podjetje opozarja, da napadalci nenehno iščejo nove načine za obhod zaščit, zato uporabnikom svetuje previdnost pri nameščanju aplikacij ter redno preverjanje dovoljenj in uporabe storitve Play Protect.