Google bi za iskanje z umetno inteligenco računal

Spletni velikan Google resno razmišlja o zaračunavanju za iskanje Search Generative Experience (SGE), ki ga poganja umetna inteligenca.

Googlov iskalnik je od nekdaj brezplačen, zato je novica, da pri spletnem velikanu razmišljajo o zaračunavanju iskanja s pomočjo umetne inteligence, dvignila veliko prahu. Zaenkrat gre še vedno samo za interne razprave, a inženirji že razvijajo potrebno tehnologijo za izvajanje storitve. Če se podjetje odloči za takšen načrt, bo Google prvič v zgodovini računal za uporabo svojega iskalnika. V tem primeru bi nadstandardne zmožnosti iskalnika, oplemenitene z umetno inteligenco, verjetno vključili v obstoječe naročnine, ki že omogočajo dostop do naprednega bota Gemini v odjemalcu elektronske pošte in pisarniških programih prek načrta Google One AI Premium.

Dilema je resna, saj se Google že približno 18 mesecev trudi odzvati na konkurenčno grožnjo, ki jo predstavlja ChatGPT. Slednji bi teoretično lahko postal nadomestek za klasično spletno iskanje, kar bi zagotovo vplivalo na Googlove prihodke od oglasov. A vedeti je treba, da umetna inteligenca porabi veliko virov in bi bilo iskanje z njo precej dražje od klasičnega. Logična poteza je torej zaračunavanje za storitev, poleg Googla za uporabo umetne inteligence na naprednejši način računata tako ChatGPT kot Microsoftov Copilot.