Google bi uporabnikom Androida pregledoval slike

Umetna inteligenca je dobila nov par oči in to neposredno v naši napravi.

Google je začel uvajati tehnologijo skeniranja fotografij na napravah Android, kar pomeni, da bodo naši zasebni trenutki odslej pod drobnogledom umetne inteligence. Sprva gre za zmožnost Sensitive Content Warnings znotraj aplikacije Google Messages, ki samodejno zamegli slike z goloto ter uporabniku ponudi, da jih prikaže ali zavrne. Nova funkcionalnost sicer deluje neposredno na napravi, torej brez pošiljanja vsebine Googlu, a vprašanja o zasebnosti ostajajo. Po Googlovih zagotovilih gre za lokalno klasifikacijo vsebine, ki naj bi preprečila neželeno vsebino, prevarantske povezave in drugo škodljivo gradivo. A kritiki opozarjajo, da je koda modelov zaprta in da so tovrstne spremembe uvedene brez širše razprave ali uporabnikovega soglasja.

Funkcija je za odrasle privzeto izklopljena, medtem ko je pri otrocih vključena. Uporabniki lahko v nastavitvah Google Messages sami odločajo, ali želijo opozorila za občutljivo vsebino. Kot pri Gmailu in drugih Googlovih storitvah se bomo morali uporabniki zdaj ponovno vprašati, kje je meja med varnostjo in zasebnostjo in komu zaupati nadzor nad lastnimi podatki.