Objavljeno: 23.2.2023 09:00

Google bi prevzel hrvaško aplikacijo Photomath

Google namerava prevzeti hrvaško aplikacijo za lažje učenje matematike Photomath, varuh konkurence na ravni EU pa bo o skladnosti prevzema z evropsko zakonodajo odločil do 28. marca, je razvidno iz dokumentov Evropske komisije.

V Googlu so potrdili, da so v postopkih za prevzem Photomatha od maja lani in da posel preučujejo regulatorji. Kot je ob tem dejal tiskovni predstavnik podjetja, bo »tehnologija Photomatha Googlu pomagala zagotavljati boljše izkušnje pri učenju matematike in vzpostaviti pomoč učencem pri domačih nalogah«.

Hrvaška aplikacija Photomath za prepoznavanje in pojasnjevanje matematičnih problemov uporablja kamero telefona. Matematični problem fotografiramo, aplikacija pa prikaže rešitev oz. kar postopek reševanja le tega.

Photomath ima v trgovinah z aplikacijami že 300 milijonov prenosov in je seveda brezplačen. Ključna konkurenca je Microsoftova aplikacija Microsoft Math Solver, Google pa svoje rešitve zaenkrat nima.

Podjetje Photomath je ustanovil Damir Sabol, ki svoj prvi uspeh dosegel s telekomunikacijskim podjetjem Iskon, ki ga je za 100 milijonov kun (okoli 13 milijonov evrov) prodal hrvaškemu Telekomu. Vlagatelji v podjetju so še skladi Menlo Ventures, LearnCapital, Goodwater Capital, GSV Ventures in Cherubic. Skupaj so vložili 29 milijonov dolarjev.

Regulator EU s področja konkurence lahko posel odobri, v primeru resnih pomislekov pa lahko sproži štirimesečno preiskavo.