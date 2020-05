GoDaddy potrdil vdor

Objavljeno: 6.5.2020 11:00

Največji registrar domen na svetu, GoDaddy, je potrdil vdor v sistem, konkretno je napadalec imel dostop do prijavnih podatkov za SSH dostop pri računih za gostovanje spletnih strani.

GoDaddy namreč ponuja tudi gostovanje za spletne strani, za te račune so že ponastavili gesla za prijavo. Vdor se je sicer zgodil 19 oktobra lani, odkrili pa so ga šele 23 aprila letos, konkretno je ekipa za varnost odkrila spremenjeno nastavitveno datoteko SSH in nenavadno dogajanje ne nekaterih strežnikih. GoDaddy ima sicer okoli 19 milijonov strank, upravljajo z 77 milijoni domen, gostijo več milijonov spletnih strani. Pri podjetju sicer poudarjajo, da napadalec ni imel dostopa do uporabniških podatkov, tudi niso našli dokazov, da bi napadalec spreminjal ali dodajal datoteke. Za dostop preko SSH se sicer ne priporoča kombinacija uporabniškega imena in gesla temveč prijavo preko certifikatov.