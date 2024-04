Gmail praznuje 20. let in stopnjuje boj proti neželeni pošti

Googlova storitev elektronske pošte ima 20 let. Za rojstni dan ji Google namenja nova varnostna pravila, ki bodo koristila uporabnikom Gmaila po vsem svetu.

Google je Gmail svetu predstavil 1. aprila 2004. Odjemalec elektronske pošte je bil nemudoma označen za eno boljših šal spletnega velikana. Ko se je izkazalo, da je izbira datuma zgolj naključna, je Googlov elektronski poštar bliskovito prevzel trg. Danes je Gmail vodilna storitev na področju elektronske pošte, ki jo uporablja 1,2 milijarde ljudi.

Ob dvajseti obletnici obstoja Google uvaja nova varnostna pravila za množične pošiljatelje e-pošte na osebne račune Gmaila, ki zahtevajo strogo upoštevanje novih zahtev za avtentikacijo. Te vključujejo uporabo mehanizmov Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC), DomainKeys Identified Mail (DKIM) in Sender Policy Framework (SPF) za preverjanje, da so sporočila res poslana iz navedenega vira. Po besedah Neila Kumarana, produktnega vodje skupine Gmail, je cilj teh pravil odpraviti vrzeli, ki jih napadalci uporabljajo za ogrožanje vseh, ki uporabljajo njihovo elektronsko pošto. Čeprav to ni zagotovljena rešitev za preprečevanje neželene pošte in zlonamerne vsebine e-pošte, bo znatno prispevala k varnejšim in manj obremenjenim nabiralnikom. Tržniki, ki pošiljajo elektronsko pošto na osebne račune Gmaila, bodo morali natančno upoštevati nova pravila, da se izognejo zavrnitvi svojih sporočil.