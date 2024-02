Gmail poenostavlja odgovarjanje na elektronsko pošto

Gmail je na telefonih z Androidom bogatejši za lažji način odgovarjanja na prejeta elektronska sporočila.

Googlov odjemalec elektronske pošte na operacijskem sistemu Android prejema pomembno posodobitev, ki uvaja nov način odgovarjanja v slogu drugih pogovornih aplikacij in nadomešča tradicionalni gumb za odgovor ter omogoča hitrejše in enostavnejše odzivanje na prejeta elektronska sporočila. Preoblikovanje daje vtis takojšnjega sporočanja, saj uporabnikom omogoča, da izberejo tip odgovora in uredijo prejemnike, s polno tipkovnico, ki se pojavi ob dotiku sporočilnega mehurčka. V novem vmesniku niso pozabili na tip odgovora (odgovori, odgovori vsem ali posreduj), niti na dodajanje datotek. Google s posodobitvijo ne uvaja le novega videza, temveč storitev preoblikuje na način, ki obljublja bolj neposredno in učinkovito izkušnjo odzivanja na e-pošto. Skratka, postaja "normalna" mobilna aplikacija za elektronsko pošto.