Gmail bo sam pisal maile

Google razširja svoje orodje Help Me Write, ki temelji na umetni inteligenci, na mobilni aplikaciji Gmail za Android in iOS.

Google je orodje Help Me Write predstavil na dogodku Google I/O 2023 in ga sprva namenil le uporabnikom Workspace na namizju, zdaj pa je posameznikom testno na voljo tudi v obliki mobilnih pripomočkov za aplikaciji Gmail Android in iOS. Očitno se spletni velikan pripravlja na bolj množično splavitev orodja, ki s pomočjo umetne inteligence, uporabnikom pomaga pri pisanju odgovorov na elektronska sporočila.

Help Me Write deluje na dva načina, lahko uredi že spisano vsebino, jo skrajša, doda sproščen ton ali formalizira. Na drugi strani lahko orodju podamo osnovo, na podlagi katere bo samo pripravilo celotno sporočilo. Trenutno se pripomoček izkaže bolje v vlogi urednika kot avtorja, a to se do uradne splavitve lahko še spremeni.