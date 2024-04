Globalno segrevanje odstrlo nove trase za podmorske kable

Globalno segrevanje in taljenje ledu na Arktiki odpira nekatere nove priložnosti na področju internetne povezljivosti. Podmorski kabli, ki danes po internetu povezujejo Azijo in Evropo, večinoma tečejo skozi Rdeče morje, kjer so lahka tarča za sabotaže. V prihodnosti se obeta kabel skozi Severozahodni prehod mimo Grenlandije skozi kanadske teritorialne vode in mimo Aljaske do Japonske.

Severozahodni prehod je bil doslej večkrat omenjen predvsem v kontekstu plovbe, ki je bila doslej po njem nemogoča, sedaj pa se to spreminja. To pa pomeni, da bo možno po dnu položiti tudi podmorske kable, ki bodo poleg tega še velik del leta varno shranjeni globoko pod zamrznjenim morjem.

Projekt Far North Fiber bo s 14.500 kilometrov dolgim kablom omogočil prav to. Kabel bo imel povezave do Japonske, Aljaske, Kanade, Norveške, Finske in Irske. Še pred desetletjem bi bilo kaj takega nemogoče, a morje se segreva in led tali. Projekt seveda ni poceni, saj je predvidena cena kabla milijarda evrov. Od tega bo celo Evropska unija primaknila, sicer bolj simboličnih, 23 milijonov evrov. Sedaj si prizadevajo pridobiti še sofinanciranje drugih držav.

Kabel bo sicer dražji od neposredne povezave po ustaljenih poteh, a prinaša redundanco, neodvisno, razpršenost. Potrebo po tem so pokazali zadnji napadi v Rdečem morju, ki so pretrgali kar štiri kable. A tudi nova trasa ni brez slabosti. Ledeni oklep, ki še vedno oklepa Severozahodni prehod večji del leta, namreč po eni strani ščiti, a če gre kaj narobe, je kabel težje popraviti – morda bo treba počakati mesece.

Politico