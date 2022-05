Globalni indeks uporabe umetne inteligence

IBM je opravil tržno raziskavo, v kateri so preverili stopnjo uporabe umetne inteligence po svetu, pa tudi področja in razloge za uporabo tovrstne tehnologije v podjetjih. Raziskava potrjuje občutno rast uporabe umetne inteligence v produkcijskem okolju, saj okoli 35% vprašanih podjetij pri poslovanju že uporablja rešitve na področju umetne inteligence. Nadaljnjih 42% anketirancev pa aktivno raziskuje in preizkuša tehnologijo za rabo v bližnji prihodnosti.

Okoli 30% podjetij je potrdilo pozitivne učinke pri rabi programske opreme z umetno inteligenco. Večina poroča časovne prihranke in večjo hitrost procesiranja podatkov, kjer se vse bolj uporablja avtomatizacija postopkov. 66% podjetij trdi, da skušajo z umetno inteligenco zagotoviti vzdržnost poslovanja, 81% podjetij pa načrtuje uporabo podatkov pridobljenih z umetno inteligenco pri poslovnem odločanju.

Zanimiv je podatek, da na področju umetne inteligence v svetu prednjačita predvsem Kitajska in Indija, kjer že okoli 60% IT strokovnjakov poroča o uporabi algoritmov s področja umetne inteligence. ZDA, Velika Britanija, Avstralija in Južna Koreja pa na tem področju že opazno zaostajajo, saj se delež uporabe umetne inteligence tam giblje nekje med 22% in 26%.

Uporaba algoritmov umetne inteligence se najbolj uporablja v finančnih ustanovah, medijih, energetiki, avtomobilski industriji in letalstvu. Najmanj pa tovrstno tehnologijo uporabljajo v maloprodaji, turizmu, zdravstvu in državnih ustanovah.

Vprašani trdijo, da avtomatizacija s pomočjo umetne inteligence zapolnjuje vrzeli, ki so povezane s kompetencami in znanjem zaposlenih, vse bolj pogosto pa s tem nadomeščajo tudi pomanjkanje delovne sile. Podjetja tehnologijo uporabljajo za nadzor varnosti in zmanjševanje tveganj, pa tudi za avtomatizacijo procesov, še posebej v informatiki. Približno tretjina uporabnikov uporablja AI za razpoznavo govora ter avtomatizacijo pri prodaji in podpori kupcev.

Raziskava tudi ugotavlja, da se podjetja zavedajo pomena zaupanja v algoritme umetne inteligence, ob tem ko so številni odmevni primeri razkrili pristranskost delovanja tovrstnih algoritmov. Pojasnila delovanja algoritmov zato postajajo ključnega pomena in so bolj pogosta tam, kjer tehnologijo redno uporabljajo, v primerjavi s tistimi, ki zgolj eksperimentirajo. Toda velika večina podjetij navaja, da je temu področje še vedno zelo slabo in premalo naslovljeno.

