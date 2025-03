Globalna prodaja pametnih ur prvič upadla

Po podatkih raziskovalnega podjetja Counterpoint je globalna prodaja pametnih ur v letu 2024 upadla za 7 % v primerjavi s prejšnjim letom.

Glavni razlog za padec prodaje pametnih ur je občutno zmanjšanje priljubljenosti vodilnega proizvajalca Apple, katerega prodaja je padla za 19 %. Analitiki menijo, da sta k upadu prodaje ure Apple Watch prispevala pomanjkanje novih funkcij v najnovejših modelih ter odsotnost pričakovanega modela Ultra 3. Poleg tega je Apple v ZDA doživel prepoved prodaje in uvoza nekaterih modelov zaradi spora glede patenta za merjenje ravni kisika v krvi, kar je dodatno vplivalo na prodajo. Kljub temu je Apple ohranil 22-odstotni tržni delež v zadnjem četrtletju 2024, kar je manj kot 25 % leto prej.

Medtem ko so zahodni proizvajalci zabeležili upad prodaje, je močno narasla priljubljenost kitajskih blagovnih znamk, kot so Xiaomi, Huawei in Imoo. Kitajska je prvič presegla Indijo in Severno Ameriko v številu prodanih pametnih ur, njen tržni delež pa se je povečal z 19 na 25 %. Posebej je izstopala rast segmenta otroških pametnih ur, saj starši vedno bolj iščejo načine za spremljanje svojih otrok. Podjetje Imoo je zabeležilo 22-odstotno rast prodaje, medtem ko je Xiaomi povečal svoje pošiljke kar za 135 %. Na drugi strani je indijski trg doživel znaten padec, njegov delež se je zmanjšal s 30 na 23 %. Razlog za to naj bi bil padec priljubljenosti izjemno poceni lokalnih naprav, ki so se izkazale za manj kakovostne, kar je zmanjšalo zaupanje potrošnikov.

Kljub splošnemu upadu Counterpoint napoveduje rahlo okrevanje trga v letu 2025, saj naj bi rast pospešila širitev funkcij umetne inteligence in poudarek na natančnejšem spremljanju zdravstvenih podatkov.