Objavljeno: 27.10.2025 08:00

Glasbe brez umetne inteligence kmalu ne bo več?

Umetna inteligenca postaja vse bolj pomemben partner v glasbeni produkciji.

Umetna inteligenca je v glasbeni produkciji iz dneva v dan bolj prisotna, pri čemer ne gre za zamenjavo človeške ustvarjalnosti, temveč za sodelovanje, kjer UI dopolnjuje proces ustvarjanja z idejami, predlogi in avtomatizacijo tehničnih nalog. Tako omogoča glasbenikom, da raziskujejo nove zvočne možnosti, obenem pa ohranijo popoln nadzor nad svojo umetniško vizijo. UI se razlikuje od klasične avtomatizacije, saj ne izvaja le ponavljajočih se nalog, temveč razume glasbeni kontekst in aktivno prispeva k procesu ustvarjanja. Uporabnik ostaja glavni ustvarjalec, ki odloča, katere predloge bo sprejel, prilagodil ali zavrnil. Tak pristop odpira možnosti za ustvarjanje, ki jih glasbenik morda sicer ne bi raziskal.

V praksi umetna inteligenca pomaga pri različnih fazah glasbene produkcije, od ustvarjanja melodij, harmoničnih struktur in ritmov, do vokalne produkcije, kjer lahko iz enega vokala ustvari večglasno spremljavo ali ga preoblikuje v instrumentalne zvoke. Tudi oblikovanje zvoka postaja bolj intuitivno, saj lahko UI predlaga zvočne teksture, ki se ujemajo z obstoječim aranžmajem, ali celo pretvori preprosto brundanje v orkestralni zvok. Različna UI orodja so specializirana za posamezne naloge, nekatera pomagajo pri skladanju, druga pri ustvarjanju zvoka, tretja pri studijski obdelavi posnetka. Obstajajo tudi orodja, namenjena navdihu, ki predlagajo nove smeri, žanrske kombinacije ali pomagajo prebroditi ustvarjalne blokade. Glasbeniki lahko tako posnamejo svojo zamisel s poceni glasbili in snemalno opremo, nakar umetna inteligenca vse skupaj pretvori v profesionalen izdelek. Kot bi najeli vrhunske glasbenike, studio in producenta. Umetna inteligenca glasbenikom prihrani na tisoče evrov, a končni izdelek je še vedno vrhunski. Bo glasba brez sodelovanja umetne inteligence kmalu izginila?

Prilagamo primer avtorske pesmi, kjer so bili vokal, kitare in bas linija posneti na domačo opremo, nakar je umetna inteligenca celotno zadevo »izvedla« z vrhunskimi glasbeniki in vse skupaj »posnela« v moderno opremljenem snemalnem studiu.

1laZDfoI5WI