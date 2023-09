Glasba v prvi polovici leta 2023 prinesla največ denarja doslej

Združenje ameriške glasbene industrije RIAA je v polletnem poročilu objavilo največji maloprodajni prihodek od glasbe doslej.

Rekordni dobiček glasbene industrije so prinesle pretočne platforme, ki so svoj doprinos povečale za več kot 10 odstotkov v primerjavi z lanskim letom. S sedmimi milijardami ameriških dolarjev predstavljajo 84 odstotkov glasbenih prihodkov v ZDA. Povečala se je tudi prodaja fizičnih medijev, ki je z 882 milijoni na najvišjem mestu od leta 2013. Največ je bilo prodanih klasičnih vinilnih plošč, sledijo CD-ji. Pozabiti ne smemo niti trga melodij za zvonjenje, ki je še vedno vreden 6 milijonov USD. Direktorji in šefi glasbenih založb so nad rezultati bržkone navdušeni, medtem ko bodo umetniki, ki od pretakanja povečini ne dobijo omembe vrednega kosa pogače, svoj kruh še naprej služili drugje.