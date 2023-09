Objavljeno: 7.9.2023 05:00

Gizmodo odpustil špansko uredništvo in ga zamenjal z umetno inteligenco

Lastnik spletne strani Gizmodo G/O Media je odpustil uredništvo španske različice strani Gizmodo en Español, ker lahko njihovo delo nadomesti z umetno inteligenco. Odpuščanja so se začela konec avgusta in so jih potrdili tudi zaposleni.

Krčenje delovne sile in odpuščanje v tehnološkem sektorju ni nič novega, v novinarskem svetu pa še toliko manj, a redko naletimo na tako odkrito izpostavljen razlog. Španska verzija Gizmoda ni imela velikega uredništva, a je kljub temu proizvajala tako prevode kakor izvirno vsebino.

Odslej bodo vsebine na španski strani vsebovale strojni prevod in povezavo do originalnega članka v angleščini. Za zdaj se še pojavljajo porodne težave, kot so nepopolni prevodi, slabi prevodi, manjkajoči stavki in podobno.

Ob tem spomnimo na začetke uvajanja umetne inteligence na Gizmodo, kar so storili brez obvestila javnosti. Poleti je Gizmodo objavil celo nekaj člankov v angleščini, ki jih je napisala umetna inteligenca, človek pa le prebral in popravil. To so razkrili šele mnogo pozneje, kar je bralce nemalo ujezilo.

Umetna inteligenca je resda že precej napredovala in njeni prevodi so skorajda tako dobri kot profesionalni človeški, a to za doseganje tujih občinstev ni dovolj. Lokalizacija medija ni le suženjsko prevajanje, temveč je postavljanje v kontekst, dopolnjevanje in konec koncev tudi lastna produkcija vsebina. Tega umetna inteligenca (še?) ne zna.