GitHub bo odpravil gesla

Objavljeno: 17.12.2020 12:58

Microsoftovo spletišče GitHub bo prihodnje leto odpravilo gesla za programski dostop do spletnih shramb kode.

Gesla bomo še vedno uporabljali za prijavo na samo spletno stran oziroma v naš račun, gre za dostop preko ukaznih vrstic in programskih vmesnikov API, preko katerih dostopamo do programske kode, shranjene na GitHubu. Namesto tega bodo povsod prešli na dostop preko žetonov, še naprej pa bodo delovali tudi ključi SSL.

Zasebni žeton (personal access token) si lahko ustvarimo že sedaj, postopek je opisan v njihovi dokumentaciji. Deloval pa do tudi namestitveni žeton OAuth ali GitHub App. Kot pravijo so ti žetoni bolj varni kot gesla, tudi v primeru morebitnega vdora jih je lažje onesposobiti, seveda pa preprečujejo uporabo slabih gesel. Prvi resni preizkus bo 28. in 30. julija prihodnje leto, ko bodo za nekaj časa onesposobili dostop preko gesel, dokončni prehod pa bo trinajstega avgusta.