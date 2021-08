Gigabyte menja eksplozivne napajalnike

Gigabyte je popustil pritisku javnosti in bo zamenjal napajalnike modelov GP-P850GM in GP-P750GM, ki lahko eksplodirajo. Da je nekaj močno narobe, je postalo jasno že lani jeseni, a je Gigabyte doslej vztrajal, da je bila za napako, ki da so jo konec leta odpravili, kriva preobremenitev. Omenjena modela sta bila naprodaj tudi v Sloveniji.

Zaščita pred preobremenitvijo (OPP, over-power protection) bi morala ob preobremenitvi napajalnik poskrbeti za varen izklop. Namesto tega pa si pri omenjenih modelih neredko zgodi, da se iz napajalnika začne iskriti. HardwareBusters in Nexus sta uspela pokazati, da celo nekateri napajalniki od maja letos – napaka je bila prvikrat odkrita novembra lani – odpovedo pri testiranju OPP.

Gigabyte je sprva trdil, da gre za namerno in dolgotrajno priganjanje napajalnika pod preobremenitvijo. To je pravzaprav namen testa OPP, ki ga mora naprava varno prestati. Gigabyte je sedaj znižal specifikacije, tako da sta nazivni moči 1050 W namesto 1300 W za 850-vatni model in 925 W namesto 1125 W za 750-vatni model. Stare modele lahko tudi zamenjamo.

