Objavljeno: 7.11.2025 07:00

Geslo za Louvre je bilo louvre, uporabljajo pa Windows Server 2003

Ničkolikokrat so strokovnjaki za računalniško varnost opozarjali, da 12345, admin ali password niso primerna gesla, ker so povsem predvidljiva in ne-varna. Resnično pa ni nikoli nihče izrecno dejal, da tudi louvre ni dobro geslo, še posebej če odklepa vrata od pravega Louvra. Prav to se je zgodilo v pariškem muzeju, ki je bil pred dvema tednoma tarča drznega vloma.

Francoski časnik Libération je razkril, da je bila informacijska varnost v Louvru leta močno podhranjena. Najbolj očitno dejstvo je uporaba gesla louvre za dostop do sistema videonadzora. A to še zdaleč ni edina pomanjkljivost. Že leta 2014 je francoska agencija za kibernetsko varnost (ANSSI) izvedla varnostno analizo in ugotovila, da vdor v računalniški sistem, dodeljevanje dostopa na karticah in manipulacija videoposnetkov sploh niso težavni. Gesla jim sploh nikoli niso šla prav dobro. Geslo za dostop do programskega sistema je bilo thales, saj je programsko opremo izdelalo podjetje Thales.

Tudi analiza francoskega inštituta za napredne varnostne študije iz leta 2015 je pokazala, da za varnost v najširšem pomenu besede ni bilo poskrbljeno, fizičnega dostopa pa bistveno preveč. Zato tudi ni presenetljivo, da Louvre še vedno uporablja Windows Server 2003.