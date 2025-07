Objavljeno: 8.7.2025 11:00

Genialno : raziskovalci v člankih skrivali UI pozive

V 17-ih znanstvenih člankih iz 14-ih raziskovalnih institucij so odkrili skrite pozive umetni inteligenci z navodili za pozitivno ocenjevanje.

Nikkei poroča, da so v znanstvenih člankih na platformi arXiv odkrili skrite pozive umetni inteligenci, s katerimi so si zagotovili le pozitivne recenzije v primeru, da jih je ocenjevala strojna pamet. Pozivi so bili zakriti z belim besedilom ali napisani z izredno majhno pisavo ter namenjeni izključno umetno inteligentnim pripomočkom, ne pa ljudem. Avtorji člankov prihajajo iz uglednih univerz, med drugim z japonske Waseda University, južnokorejskega KAIST, pekinške univerze, singapurske NUS ter ameriških Columbia University in University of Washington. Predstavnik KAIST je že napovedal umik enega izmed člankov z mednarodne konference in uvedbo smernic za uporabo UI.

Nekateri raziskovalci takšna dejanja zagovarjajo. Pravijo, da gre za naraven odziv na lene ocenjevalce, ki se pri delu zanašajo na pomoč umetne inteligence. A strokovnjaki opozarjajo, da skriti pozivi lahko vodijo do izkrivljenih povzetkov in napačnih informacij, kar škoduje znanstveni integriteti. Strokovnjaki zato pozivajo k jasnim pravilom in odgovornosti pri uporabi umetne inteligence v akademskih postopkih.