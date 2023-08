Generativna umetna inteligenca je na vrhu napihnjenih pričakovanj v Gartnerjevem Hype Ciklu

Svetovalno podjetje Gartner je predstavilo najnovejšo analizo napihnjenih pričakovanj, znameniti Hype Cycle za nove tehnologije v letu 2023, v katerem je na vrh seznama uvrstil generativno umetno inteligenco (AI). To potrjuje hitro rast in zanimanje za to področje, vendar tudi opozarja na potrebo po realističnih pričakovanjih glede njenega trenutnega vpliva in prihodnje poti razvoja.

Gartnerjev Hype Cycle služi kot pomemben vodnik za podjetja in posameznike pri spremljanju in ocenjevanju novih tehnologij glede na njihovo trenutno stanje in pričakovani potencial.

Generativna AI tehnologija, ki omogoča programom, da avtonomno ustvarjajo inovativne vsebine, je dosegla vrh Hype Cycla, kar pomeni, da je dosegla najvišjo točko pričakovanj glede svojega potenciala. Analitiki seveda opozarjajo, da ta fazo pogosto spremljajo pretirana pričakovanja, ki jih tipično nadomesti obdobje razočaranja, preden tehnologija dejansko doseže svoj polni potencial. To obdobje streznitve običajno traja od 2 do 5 let.

Gartner je izpostavil, da je generativna AI že pokazala izjemne dosežke na področjih kot so umetniška ustvarjalnost, glasba, pisanje in oblikovanje. Kljub temu pa ostajajo pomembni izzivi, kot so etična vprašanja, nadzor nad generirano vsebino ter potreba po še naprednejših algoritmih za izboljšanje kakovosti in raznolikosti generirane vsebine.

Generativna umetna inteligenca je morda najbolj odmevna nova tehnologija, vendar še zdaleč ni edina na seznamu Gartnerjevega Hype Cycla. Na vrhuncu napihnjenih pričakovanj so še orodja za pomoč s pomočjo umetne inteligence pri programiranju, arhitektura prvenstveno oblačnih rešitev (cloud native), povezovanje storitev v oblaku prek univerzalnih vmesnikov API in rešitve, ki vključujejo umetno inteligenco na področje varnosti in zasebnosti.