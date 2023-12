Gemini ni tako sposoben, kot je kazal Google

Na internetu nič ni, kot se zdi, niti Googlovi videoposnetki. Izkazalo se je, da je tudi znameniti videoposnetek sposobnosti umetne inteligence Gemini, ki je minuli teden zaokrožil po internetu – popravljen. Težko bi ga označili kot lažnega, a Google vseeno ni bil iskren.

Google je že ob objavi priznal, da so odzivi pospešeni, da je posnetek preglednejši. V resnici pa to ni edina sprememba. Posnetek namreč prikazuje, kaj vse lahko stori Gemini, ne pa tudi kako. Ko pred kamero mahamo s prsti, je videti, kakor da bi Gemini sam prepoznal igro kamen, papir, škarje. V resnici so ga to vprašali in mu izrecno naročili, naj napiše, kaj človek igra, medtem ko videoposnetek to ozadje zamolči.

Podobnih trikov mrgoli v celem videoposnetku. Marsikod dobil Gemini izrecna navodila, kaj mora izpisati, kader pa je potem zmontiran tako, kakor da je sam ugotovil, kaj se želi od njega. Mnogokrat je bil vhodni parameter mirujoča slika, ne pa posnetek.

Google je zato kmalu po objavi posnetka, ko je kritika na internetu postala zelo očitna, obelodanil še daljši opis, kako so zares snemali. S tem je postalo jasno, da je Gemini sicer sposoben, a vendarle precej manj vizionarski in človeški, kot to daje slutiti reklama. Reklama nas je torej prevarala – kdo bi si mislil!

Google Blog