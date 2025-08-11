Objavljeno: 11.8.2025 11:30

Gemini nas bo učil

Google je umetno inteligenco Gemini nadgradil z novo izobraževalno funkcijo Guided Learning, ki bo uporabnikom pomagala bolje razumeti snov z razčlenjevanjem problemov na korake, postavljanjem dodatnih vprašanj in interaktivnimi primeri.

Funkcijo, ki jo poganja Googlov LearnLM, nabor modelov, prilagojenih učenju in zasnovanih na podlagi pedagoških raziskav, bo mogoče vključiti z drsnikom v vnosnem polju. Pri vklopu bo Gemini vprašanja obravnaval kot pogovor, preverjal znanje, razlagal koncepte in ustvarjal vizualne pripomočke. Poleg tega Google študentom v ZDA, na Japonskem, v Indoneziji, Koreji in Braziliji ponuja brezplačno enoletno naročnino na paket AI Pro (nekdanji Google One AI Premium) v vrednosti 200 USD. Naročnina omogoča dostop do Geminija v vseh aplikacijah Google Workspace, poveča možnosti nalaganja datotek v NotebookLM in Gemini 2.5 Pro ter vključuje 2 TB prostora v oblaku. Ob tem Google vlaga tudi milijardo dolarjev v ameriško izobraževanje v naslednjih treh letih, pri čemer bodo sredstva namenjena raziskavam, oblačni infrastrukturi in tečajem digitalne pismenosti na področju UI. Cilj je podpreti univerze pri prilagajanju na generacije študentov, ki umetno inteligenco že uporabljajo, hkrati pa dolgoročno okrepiti vez med izobraževalnimi ustanovami in Googlovimi storitvami.