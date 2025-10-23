Objavljeno: 23.10.2025 07:00

Gemini 3.0 pride še letos

Medtem ko je Google nedavno izdal novo verzijo svojega velikega jezikovnega modela Gemini 2.5 Computer Use, se v zakulisju že pripravlja nova velika verzija. Gemini 3.0 naj bi izšel še letos, je ob robu Salesforceovega dogodka v San Franciscu dejal Googlov izvršni direktor Sundar Pichai.

Gemini 3.0 bo pravcati agent, ki naj bi izkazoval če večji napredek kot dosedanje nove verzije, se je pohvalil Pichai. Po prvotnih informacijah, ki so pricurljale v javnost, bi bil moral Gemini 3.0 iziti že konec oktobra, a se to verjetno ne bo zgodilo. Realnejši datum je konec leta.

Glavna konkurenca sta seveda OpenAI in Anthropic, tudi Microsoft s Copilotom ne zaostaja dosti. Gemini 3.0 bo večmodalni agent, ki bo razumel besedilo, zvok, slike, govor in videoposnetke. O ceni Google še ni spregovoril, pričakovati pa je podobne pakete kot sedaj: brezplačni Gemini, Gemini Pro za okrog 20 evrov in Gemini Ultra za okrog 250 evrov.